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Администрация Байдена заявила, что у Трампа не было плана вакцинации США от COVID

Вашингтон, Воскресенье 24 января 2021 20:27
Администрация Байдена заявила, что у Трампа не было плана вакцинации США от COVID
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

У команды Трампа не было плана вакцинации США от коронавируса. Там не продумали пункты для выполнения прививок.

Об этом заявил глава аппарата Белого Дома Рон Клейн, сообщает Reuters.

Он отметил, что предыдущая администрация не продумала вакцинацию населения за пределами домов престарелых и больниц.

"Процесса распространения вакцины для населения за пределами домов престарелых и больниц просто не было, когда мы вошли в Белый дом", - сказал Клейн.

По его словам, именно это стало причиной того, что в США из распространенных доз были использованы только половина.

Известно было, что в администрации Трампа планировали к концу 2020 года вколоть первую дозу вакцины от коронавируса минимум 20 миллионам американцев, но в итоге этот показатель был достигнут лишь на этой неделе.

В четверг, 21 января, президент США Джозеф Байден подписал указы, направленные на усиление темпов вакцинации населения от коронавируса. Они предусматривают размещение пунктов вакцинации в конференц-центрах, на стадионах и в спортзалах. Также тысячи сотрудников федеральных агентств, фармацевтов и военный медицинский персонал на работу по вакцинации в стране.

Также 21 января Байден ужесточил правила въезда в страну. После прибытия в США из-за границы придется проходить самоизоляцию. Всех обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.

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