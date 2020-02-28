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На админгранице с Крымом усилили контроль из-за коронавируса

Новости » Общество     28.02.2020 - 14:57
На админгранице с Крымом усилили контроль из-за коронавируса
Фото: проверка состояния здоровья на границе с Крымом (facebook.com/dpsuKherson)

На всех пунктах пропуска на админгранице с Крымом у граждан проверяют температуру и проводят опрос о состоянии здоровья

В Херсонской области на всех пунктах пропуска на административной границе с аннексированным Крымом пограничники усилили меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд Госпограслужбы в Facebook.

Сообщается, что пограничники осуществляют предварительный контроль состояния здоровья граждан, которые планируют попасть на материковую часть Украины, путем опроса и скрининга температуры тела.

"Такой контроль мы осуществляем в морских и авиационных пунктах пропуска через государственную границу, а также в контрольных пунктах въезда-выезда на админграницах с временно оккупированным Крымом путем опроса граждан и скрининга с помощью пирометров", - сообщили пограничники.

Особое внимание пограничники уделяют гражданам Китая и стран, где официально зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

"В случае выявления лиц с признаками заболевания пограничники будут выводить их из общего потока и направлять в подразделения здравоохранения, с которыми уже налажено взаимодействие", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в случае эпидемии коронавируса в Украине больничных коек хватит на четыре месяца. На сегодня готовы 12 тыс. больничных коек.

Также сообщалось, что департаментам здравоохранения областных государственных администраций (ОГА) рекомендуют отложить плановые операции, чтобы подготовиться ко вспышке коронавируса в Украине.

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