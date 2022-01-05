В Херсонской области, на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, проводятся учения гранатометных подразделений. Они отрабатывают огневые задачи по уничтожению танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов практически отрабатывают различные огневые задачи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эффективное применение противотанкового вооружения в реальном бою на административной границе с временно оккупированной территорией, требует постоянной и тщательной тренировки во время занятий.

"Там, где держат оборону подразделения группировки войск "Юг", - шансов прорваться в РФ не будет, а настоящая победа в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО", - отмечают в сообщении.

Фото: на админгранице с Крымом гранатометчики отрабатывают уничтожение танков (facebook.com/GeneralStaff.ua)