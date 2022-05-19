Абсурд и дипломатическая деменция. Подоляк отреагировал на обращение Лаврова к ВОЗ

"То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, поубивают, насилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безустанно бухать", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, соответствующая просьба является обычным случаем дипломатической деменции и зависимостью от специальных стимуляторов в России. В то же время уже вскоре, в результате международной изоляции, Москва будет иметь контакт только с Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями.

"Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, это организовать надлежащее коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", - добавил Подоляк.