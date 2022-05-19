Абсурд и дипломатическая деменция. Подоляк отреагировал на обращение Лаврова к ВОЗ

Глава МИД Сергей Лавров призвал ВОЗ повлиять на Украину, чтобы наша страна прекратила сопротивляться во время войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал соответствующую просьбу "дипломатической деменцией".

"То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, поубивают, насилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безустанно бухать", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, соответствующая просьба является обычным случаем дипломатической деменции и зависимостью от специальных стимуляторов в России. В то же время уже вскоре, в результате международной изоляции, Москва будет иметь контакт только с Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями.

"Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, это организовать надлежащее коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", - добавил Подоляк.