Абрикоси без отруєння: 4 ознаки, що перед вами безпечні плоди

Соковиті та запашні абрикоси на прилавках виглядають спокусливо, але за їхньою яскравістю може ховатися небезпека. Деякі плоди можуть бути оброблені хімікатами та завдати сильної шкоди.
Як обрати безпечні плоди та не потрапити до лікарні - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.
Перевірте зовнішній вигляд:
Запах
Його вважають головним індикатором стиглості. Натуральний солодкий аромат означає, що фрукт дозрів природно.
Крім того, відсутність запаху або "хімічний" запах - можуть бути ознакою обробки хімікатами.
Дотик
Абрикоси повинні бути пружні, але м’які на дотик. Надто тверді свідчать про те, що вони зірвані зеленими та дозрівали штучно.
Дуже м’які або липкі означають, що плід перезрів та швидко зіпсується.
Уникай з білими або блискучими плямами
Саме це часто свідчить про обробку воском або пестицидами. Якщо є наліт, то обов’язково мийте з содою або знімай шкірку перед вживанням.
У серцевині кісточки (ядрі) міститься речовина амігдалін - це природний глікозид, який у шлунку може перетворюватися на ціаністий водень (синильну кислоту).
Зокрема, у малій кількості організм здатен вивести токсини самостійно, симптомів отруєння зазвичай немає. Тоді як у великій кількості (особливо у дітей) можливе отруєння.
Якщо випадково проковтнути цілу кісточку - вона пройде шлунково-кишковим трактом і вийде природним шляхом. Отруєння не буде, бо оболонка тверда й не дає амігдаліну потрапити в організм. Однак, розкушувати кісточки не варто, саме тоді і виділяється отрута.
При отруєнні хімікатами (нітрати, пестициди) виникнуть такі симптоми:
Тоді як при отруєнні амігдаліном (з ядер кісточок):
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Jill Silverman Hough та Good food.