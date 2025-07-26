Абрикоси без отруєння: 4 ознаки, що перед вами безпечні плоди

Соковиті та запашні абрикоси на прилавках виглядають спокусливо, але за їхньою яскравістю може ховатися небезпека. Деякі плоди можуть бути оброблені хімікатами та завдати сильної шкоди.

Як обрати безпечні плоди та не потрапити до лікарні - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна .

На що звернути увагу

Перевірте зовнішній вигляд:

колір - має бути рівномірний, помаранчево-жовтий, може бути злегка червонуватий бік (сонячна сторона)

без плям і тріщин - темні плями, гниль, цвіль або надмірна м’якість свідчить про погану якість або порушене зберігання

шкірка - має бути гладка та злегка бархатиста

форма - плід повинен бути цільної форми, не сплюснутий, без вм’ятин чи пошкоджень

Запах

Його вважають головним індикатором стиглості. Натуральний солодкий аромат означає, що фрукт дозрів природно.

Крім того, відсутність запаху або "хімічний" запах - можуть бути ознакою обробки хімікатами.

Дотик

Абрикоси повинні бути пружні, але м’які на дотик. Надто тверді свідчать про те, що вони зірвані зеленими та дозрівали штучно.

Дуже м’які або липкі означають, що плід перезрів та швидко зіпсується.

Уникай з білими або блискучими плямами

Саме це часто свідчить про обробку воском або пестицидами. Якщо є наліт, то обов’язково мийте з содою або знімай шкірку перед вживанням.

Що буде якщо з'їсти кісточку абрикоса

У серцевині кісточки (ядрі) міститься речовина амігдалін - це природний глікозид, який у шлунку може перетворюватися на ціаністий водень (синильну кислоту).

Зокрема, у малій кількості організм здатен вивести токсини самостійно, симптомів отруєння зазвичай немає. Тоді як у великій кількості (особливо у дітей) можливе отруєння.

Якщо випадково проковтнути цілу кісточку - вона пройде шлунково-кишковим трактом і вийде природним шляхом. Отруєння не буде, бо оболонка тверда й не дає амігдаліну потрапити в організм. Однак, розкушувати кісточки не варто, саме тоді і виділяється отрута.

Ознаки отруєння абрикосами

При отруєнні хімікатами (нітрати, пестициди) виникнуть такі симптоми:

нудота, блювання

спазми у животі

діарея

слабкість, головний біль

металевий присмак у роті

прискорене дихання або серцебиття

Тоді як при отруєнні амігдаліном (з ядер кісточок):