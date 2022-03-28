Абрамович и участники делегации Украины на переговорах имели признаки отравления, - WSJ

Как рассказывает издание, Абрамович, который курсировал между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также двое украинских переговорщиков почувствовали симптомы, которые включали покраснение глаз, постоянное слезотечение и шелушение кожи на лице и руках.

По словам источников WSJ, Абрамович и переговорщики подозревают, что к этому могут быть причастны сторонники "жесткой линии" в России, которые хотят саботировать переговорный процесс о прекращении войны. Однако точно неизвестно, кто именно причастен к этому.

На данный момент, как сообщает издание, Абрамович и переговорщики, среди которых Рустем Умеров, находятся в нормальном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

С Абрамовичем также встречался президент Владимир Зеленский. Глава государства, по данным WSJ, не пострадал. Пресс-секретарь Зеленского рассказал изданию, что у него нет никакой информации о любых подозрениях на отравление.

WSJ отметили, что

Отметим, что группа журналистов-расследователей Bellingcat тоже заявила, что члены украинской делегации, которые участвовали в переговорах в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, испытывали симптомы отравления.