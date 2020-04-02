Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на пожилых людей, - ВОЗ

Последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли от коронавируса в Европе
Глава европейского офиса Всемирной организации здоровья Ханс Клюге заявил, что б
Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.
Кроме того, Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом количества зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.