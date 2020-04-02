Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на пожилых людей, - ВОЗ

Последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли от коронавируса в Европе
Глава европейского офиса Всемирной организации здоровья Ханс Клюге заявил, что более 95% летальных случаев от коронавируса в Европе составляют пожилые люди в возрасте от 60 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
По его словам, возраст - не единственный фактор риска заражения вирусом.
"Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно. Молодые люди не непобедимы", - заявил он.
Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.
"Серьезные случаи заболевания наблюдались у подростков и у людей в возрасте от 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - сказал Клюге.
По его словам, последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли в Европе, в основном в Италии, Франции и Испании.
"Мы знаем, что более 95% этих смертей произошло в возрасте старше 60 лет", - сказал он, причем более половины погибших старше 80 лет.
По словам Клюге, более 80% умерших имели по крайней мере одно хроническое заболевание, такое как сердечно-сосудистые заболевание, гипертония или диабет.
"Положительным моментом является то, что есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы для лечения COVID-19 и теперь - с тех пор - полностью выздоровели", - сказал он.
Напомним, Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.
Кроме того, Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом количества зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.