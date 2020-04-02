Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на пожилых людей, - ВОЗ

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Последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли от коронавируса в Европе

Глава европейского офиса Всемирной организации здоровья Ханс Клюге заявил, что б олее 95% летальных случаев от коронавируса в Европе составляют пожилые люди в возрасте от 60 лет. Об этом сообщает The Washington Post. По его словам, возраст - не единственный фактор риска заражения вирусом. "Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно. Молодые люди не непобедимы" , - заявил он. Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.