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Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на пожилых людей, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 14:39
Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на пожилых людей, - ВОЗ
Иллюстративное фото (twitter_com_xhnews)

Последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли от коронавируса в Европе

Глава европейского офиса Всемирной организации здоровья Ханс Клюге заявил, что более 95% летальных случаев от коронавируса в Европе составляют пожилые люди в возрасте от 60 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, возраст - не единственный фактор риска заражения вирусом.

"Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно. Молодые люди не непобедимы", - заявил он.

Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.

"Серьезные случаи заболевания наблюдались у подростков и у людей в возрасте от 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - сказал Клюге.

По его словам, последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли в Европе, в основном в Италии, Франции и Испании.

"Мы знаем, что более 95% этих смертей произошло в возрасте старше 60 лет", - сказал он, причем более половины погибших старше 80 лет.

По словам Клюге, более 80% умерших имели по крайней мере одно хроническое заболевание, такое как сердечно-сосудистые заболевание, гипертония или диабет.

"Положительным моментом является то, что есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы для лечения COVID-19 и теперь - с тех пор - полностью выздоровели", - сказал он.

Напомним, Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.

Кроме того, Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом количества зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.

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