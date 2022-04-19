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919 населенных пунктов уже полностью освободили от российских оккупантов, - Тимошенко

Фото: 919 населенных пунктов уже полностью освободили от российских оккупантов (t me)
Автор: Артем Горовенко

На деоккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей полностью освободили от оккупантов 919 населенных пунктов. Из них в 29% уже возобновили работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, 192 освобожденных населенных пункта уже начали работу гуманитарных штабов, которыми занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. Восстановлена работа Национальной полиции в 336 деоккупированных населенных пунктах. В 70 - разминирование территорий.

Несмотря на ожесточенные боевые действия в некоторых районах, на Харьковщине также начали восстановление инфраструктуры.

"Освобождены от оккупантов поселки Ольховка и Малая Рогань, где уже даже восстановили электроснабжение у 140 потребителей. С трассы M-03 от Харькова до уволенного Чугуева вывезли тридцать единиц искореженного военного и гражданского транспорта. Дорожники регулярно проводят аварийный ремонт автодорог в городах попадания вражеской артиллерии", - отметил Тимошенко.

В 74 из 919 деоккупированных населенных пунктов возобновила работу Укрпочта. Людям доставляют пенсии, посылки и продукты питания.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал о разработке комплексного плана послевоенного восстановления и развития страны.

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