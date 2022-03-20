Почти 90% украинцев против перемирия с Россией без вывода ее войск

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным о прекращении войны поддерживают 74%, четверть - не поддерживают. Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах также таких большинство.

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.