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Почти 90% украинцев против перемирия с Россией без вывода ее войск

Новина українською →
Украина, Воскресенье 20 марта 2022 11:26
Почти 90% украинцев против перемирия с Россией без вывода ее войск Фото: перемирие с Россией без вывода ее войск украинцы считают неприемлемым (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Подписание временного перемирия с Россией без вывода ее войск с территории Украины, по мнению украинцев, является неприемлемым. Так считают 89% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти 90% украинцев против перемирия с Россией без вывода ее войск

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным о прекращении войны поддерживают 74%, четверть - не поддерживают. Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах также таких большинство.

Почти 90% украинцев против перемирия с Россией без вывода ее войск

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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