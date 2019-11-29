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Более 90 тыс. потребителей "Николаевгаз Сбыта" пользуются "Личным кабинетом"

Новости » Энергетика     29.11.2019 - 17:19
Более 90 тыс. потребителей "Николаевгаз Сбыта" пользуются "Личным кабинетом"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ежемесячно количество пользователей сервиса увеличивается примерно на 1,5-2 тыс.

С начала года в Николаевской области число пользователей "Личного кабинета" на сайте 104.ua увеличилось на 23%. Его преимущества оценили уже свыше 90 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт", сообщает пресс-служба компании.

"Личный кабинет" онлайн имеет широкий спектр возможностей, который позволяет потребителям взаимодействовать с поставщиком газа ООО "Николаевгаз Сбыт". Благодаря ему клиенты компании могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика, посмотреть историю своих расчетов, самостоятельно скачать и распечатать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. А участники акции "Твоя энергонезависимость" с 15 октября имеют возможность управлять своим запасом газа через "Личный кабинет", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что популярность сервиса постепенно растет. Ежемесячно количество пользователей "Личного кабинета" в Николаевской области увеличивается примерно на 1,5-2 тыс.

"Напоминаем, что в связи с монетизацией льгот с 1 октября 2019 года изменен порядок начислений и выплат льгот, поэтому платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику. Все начисления льгот теперь проводят структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. Общество только предоставляет информацию о ежемесячно начисленных сумм за потребленный природный газ и общих сумм к уплате, включающие задолженность за предыдущие периоды льготных категорий населения. Поэтому на сегодня наиболее актуальным для льготной категории населения становится вопрос своевременного предоставления показаний счетчика газа по состоянию на первое число каждого месяца. А сделать это быстро возможно воспользовавшись "Личным кабинетом". Также с помощью "Личного кабинета" льготники смогут отслеживать сумму по льготе, которую перечислил АО "Ощадбанк", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, одной из самых популярных функций "Личного кабинета" является возможность оплатить за газ онлайн с помощью таких платежных сервисов, как Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua и Masterpass. Комиссия за платеж онлайн в них значительно меньше, чем при оплате через отделение банка.

"В октябре прошлого года 1,5 тысячи потребителей заплатили за газ онлайн. В этом года расчеты через платежные сервисы, подключенные к Личному кабинету, выросли в 2,5 раза и достигли почти 4 тысяч. В целом за 10 месяцев этого года расчет за газ онлайн осуществили более 30 тысяч наших клиентов", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

В пресс-службе также сообщили, что для удобства потребителей газа функционируют дополнительные сервисы, дублирующие функции "Личного кабинета" – это мобильные приложения 104 Mobile (для смартфонов) или 104 Mobile Light (для айфонов). Их можно быстро и легко скачать на свой телефон с ПлейМаркету и так же контролировать состояние своего лицевого счета, передавать показания счетчика и оплачивать за газ онлайн.

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