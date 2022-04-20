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До 9 мая оккупанты "сдохнут". Арестович назвал возможный сценарий войны в Украине

Фото: Алексей Арестович, советник руководителя ОП (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупационные войска могут прекратить активное наступление до 9 мая. После этого начнется позиционная война, в ходе которой оккупантов будут постепенно уничтожать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

"Сценарий вполне может быть такой: до 9 мая они (оккупанты - ред.) сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и где-то до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле", - рассказал он.

По словам Арестовича, при таком сценарии руководство РФ станет "шелковым" и пойдет на переговоры. Он не исключает, что оккупанты согласятся уйти по меньшей мере на позиции, которые были до 23 февраля. Однако, главное условие для этого - предоставление Украине достаточного количества оружия, прежде всего дальнобойной артиллерии.

"Если этого не будет - это будет позиционная "суета", очень длинная и сложная для обеих сторон", - пояснил представитель Банковой.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении рассказал, что партнеры начали лучше понимать потребности Украины в оружии.

Кроме того, в Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины, а США анонсировали еще ряд дополнительных самолетов с помощью.

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