83-летнюю бутылку томатного сока Ford продадут с аукциона

Ford за свою более чем столетнюю историю производил множество интересных вещей и продуктов. Помимо легковых автомобилей компания выпускала самолеты, тракторы и полуприцепы. Однако не многие знают, что в этом списке также был... томатный сок.

История этой странной бутылки увлекательна. Согласно книге "Чердак Генри: увлекательные дары Генри Форду и его музею", американский автопроизводитель выпускал томатный сок под собственным брендом всего три недели. Это было в сентябре 1938 года. Томаты выращивались на поле площадью 32 гектара в Дирборне, штат Мичиган. Сейчас на этой территории расположена штаб-квартира Ford.

Генри Форд владел сотнями гектаров земли, на которых выращивались овощи для столовых различных предприятий Ford. Поле в Дирборне было отдано под помидоры. Компания на один сезон переоборудовала небольшую школу в консервный завод и за три недели 1938 года 30 мальчиков и 6 мужчин приготовили 52 505 ящиков томатного сока марки Ford.

Специалисты RM Sotheby's ожидают, что бутылка сока уйдет с молотка за 300 долларов. Торги пройдут 4 сентября. Для сравнения: пустая бутылка от такого же сока в феврале 2019 года была продана за 408 долларов.