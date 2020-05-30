Более 800 человек в Крыму находятся в обсерваторах из-за коронавируса

Фото: медики в защитных костюмах (24crimean.ru)

В стационарах находится 261 человек

По сообщению подконтрольного России "правительства Крыма", 30 мая на аннексированном полуострове на изоляции в обсерваторах находятся 805 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Так, под контролем находятся 2449 человек, из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека, в стационарах находится 261 человек. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 137 человек, выписано с выздоровлением - 229.

Также отмечается, что за последние сутки в аннексированном Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, согласно российской статистике, на полуострове зарегистрировано 375 случаев COVID-19.

Ранее правозащитники отмечали, что на территории оккупированного Крыма российские "власти" продолжают занижать данные о заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в начале мая подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Кроме того, в Крыму продолжают не выплачивать надбавки медикам за работу с COVID-19, на отсутствие которых они жаловались ранее.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму рассчитывают запустить курортный сезон за счет платных обсерваторов, которые ввели ранее для "бесцельно" приезжающих.

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Автор: Максим Зайченко