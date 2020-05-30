ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 800 человек в Крыму находятся в обсерваторах из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     30.05.2020 - 13:35
Более 800 человек в Крыму находятся в обсерваторах из-за коронавируса
Фото: медики в защитных костюмах (24crimean.ru)

В стационарах находится 261 человек

По сообщению подконтрольного России "правительства Крыма", 30 мая на аннексированном полуострове на изоляции в обсерваторах находятся 805 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Так, под контролем находятся 2449 человек, из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека, в стационарах находится 261 человек. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 137 человек, выписано с выздоровлением - 229.

Также отмечается, что за последние сутки в аннексированном Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, согласно российской статистике, на полуострове зарегистрировано 375 случаев COVID-19.

Ранее правозащитники отмечали, что на территории оккупированного Крыма российские "власти" продолжают занижать данные о заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в начале мая подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Кроме того, в Крыму продолжают не выплачивать надбавки медикам за работу с COVID-19, на отсутствие которых они жаловались ранее.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму рассчитывают запустить курортный сезон за счет платных обсерваторов, которые ввели ранее для "бесцельно" приезжающих.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КрымКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь