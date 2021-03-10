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Более 80% воздухозависимых: врач рассказал о ситуации с COVID на Закарпатье

Новина українською → Закарпатье, Среда 10 марта 2021 12:48
Более 80% воздухозависимых: врач рассказал о ситуации с COVID на Закарпатье фото: больница (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

В Закарпатской областной больнице среди госпитализированных с COVID-19 в настоящее время свыше 80% воздухозависимых. Во время первой и второй волн эпидемии этот показатель достигал всего 10%.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына.

"Если во время первой и второй волны было где-то 10% воздухозависимых, то сейчас 80%. Многие пациенты поступают с пониженной сатурацией в пределах 80%, они требуют перевода в реанимации. И реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах", - рассказал медик.

Он отметил, что больница имеет 20 точек для воздухозависимых. В корпусе для больных коронавирусом есть генератор, который вырабатывает кислород. Также больница имеет 110 концентраторов кислорода.

На днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс конце недели.

Также местные медики заявили, что в регионе сложилась критическая ситуация с COVID. При этом увеличилась заболеваемость среди детей, а также фиксируются случаи смерти в возрастной группе 35-45 лет.

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