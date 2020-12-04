Почти 80% украинцев за массовое тестирование на коронавирус и изоляцию инфицированных

В начале декабря 2020 года 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В эффективность тестирования и изоляции инфицированных верят 73% украинцев, не верят 19% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавирус. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.