Почти 80 тысяч. В Британии на фоне вспышки "Омикрона" рекорд новых COVID-случаев

Предыдущее наибольшее число случаев было зарегистрировано 8 января этого года. Тогда было зарегистрировано 68 053 случая коронавируса.

Правительство Британии также сообщило о еще 165 случаях смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. В это время на прошлой неделе была зарегистрирована 161 смерть.

Глава национальной службы здравоохранения Англии Аманда Притчард заявила, что рекордное количество новых случаев должно обеспокоить всех граждан страны.

"Это суровое напоминание о том, почему нынешняя национальная миссия по вакцинации против COVID является правильной. Я думаю, что эта цифра должна волновать всех нас, и именно поэтому программа так важна", - добавила она.

При этом в Британии подтвердили еще 4 671 случай заболевания штаммом "Омикрон", в результате чего общее число заболевших достигло 10 017.