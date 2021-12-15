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Почти 80 тысяч. В Британии на фоне вспышки "Омикрона" рекорд новых COVID-случаев

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Среда 15 декабря 2021 20:11
Почти 80 тысяч. В Британии на фоне вспышки "Омикрона" рекорд новых COVID-случаев Фото: в Британии на фоне вспышки "Омикрона" рекорд новых COVID-случаев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Великобритании было зарегистрировано 78 610 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Предыдущее наибольшее число случаев было зарегистрировано 8 января этого года. Тогда было зарегистрировано 68 053 случая коронавируса.

Правительство Британии также сообщило о еще 165 случаях смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. В это время на прошлой неделе была зарегистрирована 161 смерть.

Глава национальной службы здравоохранения Англии Аманда Притчард заявила, что рекордное количество новых случаев должно обеспокоить всех граждан страны.

"Это суровое напоминание о том, почему нынешняя национальная миссия по вакцинации против COVID является правильной. Я думаю, что эта цифра должна волновать всех нас, и именно поэтому программа так важна", - добавила она.

При этом в Британии подтвердили еще 4 671 случай заболевания штаммом "Омикрон", в результате чего общее число заболевших достигло 10 017.

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Коронавирус Великобритания Омикрон
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