Более 730 медиков обратились к МСЭК из-за заражения коронавирусом

В Украине уже 732 медицинских работников обратились к медико-социальным экспертным комиссиям вследствие заболевания коронавирусом. Речь идет о получении выплат из-за инвалидности или смерти медработника.

Об этом в заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Право на власть".

Он напомнил, если медицинский работник вследствие COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности, если умер, то выплаты получает семья.

"На сегодня в МСЭК обратилось 732 медработника", - сказал Радуцкий.

В постановлении правительства от 17 июня 2020 устанавливаются выплаты медработникам в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания COVID-19, которое наступило при исполнении профессиональных обязанностей - 400-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью I группы; 350-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью II группы; 300-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью III группы.

В случае смерти медицинского работника проведут выплату в размере 750-кратного размера прожиточного минимума.

РБК-Украина писало, что в начале сентября Степанов заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

Напомним, в Украине с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 132 медицинских работника.