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Коронавирус: более 7 тыс. украинцев вернулись из-за границы

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 11:22
Коронавирус: более 7 тыс. украинцев вернулись из-за границы
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Более 3 тыс. человек прибыли в Украину без собственных транспортных средств

Из-за распространения коронавируса в мире за минувшие сутки в Украину вернулось около 7200 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщается, на протяжении прошлых суток в Украину вернулось около 7,2 тыс. украинцев, из них более 3 тыс. человек прибыли без собственных транспортных средств, поэтому для их перевозки привлекли транспорт, который был предоставлен местной властью и ГСЧС.

Кроме того, пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений проверяли температуру и опрашивали о состоянии здоровья более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину, в результате чего признаков заболевания коронавирусом не было обнаружено.

Также из Украины за этот период выехало свыше 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

Напомним, 11 015 граждан зарегистрировались для возврата в Украину в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

Также, за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказались сидеть дома 14 дней.

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