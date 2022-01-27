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Более 70 тысяч новых случаев. В Раде рассказали, когда будет новая вспышка коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в Раде.

Впрочем, он отметил, что штамм "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений.

"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших за сутки", - заявил Радуцкий.

Он добавил, что, несмотря на то, что в Украине более 30 тысяч новых случаев, сейчас занято не более 30% коек с кислородом.

Максимум случаев за всю пандемию

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Госпитализировали - 3016 человек; летальных исходов - 154; выздоровели - 5 237 человек.

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