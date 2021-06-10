Более 7 тысяч второй день подряд: в Британии фиксируют рост случаев COVID

В Великобритании 10 июня зафиксировали более 7000 новых случаев заболевания COVID-19 второй день подряд. За минувшие сутки зарегистрировано 7393 коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, в настоящее время составляет 91% случаев по всему Соединенному Королевству.

Таким образом в среду сообщили о наибольшем количестве ежедневных случаев инфекции за четыре месяца.

Вчера зафиксировали 7 540 случаев за минувшие сутки и шесть случаев смерти. При этом на прошлой неделе наибольшим количеством ежедневных случаев было 5274 и 18 смертей.

За последние 24 часа зафиксировано 7393 инфекции, а также семь смертей, связанных с коронавирусом.

Ранее Хэнкок сообщил, что в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-вариант коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране. Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.

По состоянию на начало июня, половина взрослого населения Великобритании уже получили две дозы вакцины против коронавируса. При этом три четверти взрослых получили первый укол.

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави 30 мая также заявил, что решение об окончательной отмене локдауна в Англии 21 июня будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Правительство разработало дорожную карту для Англии, но Джонсон предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.

При этом премьер убежден, что шаги, направленные на облегчение локдауна, которые уже сделаны, были правильными, но дальнейшее снижение будет зависеть от того, насколько вакцинация поможет в борьбе с этим вариантом COVID.