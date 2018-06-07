7 июня: праздники и важные события на этот день

Исторические события, праздники и народные приметы 7 июня

Все праздники 7 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

7 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных праздников, но мы познакомим вас с национальными и профессиональными событиями, которые отмечаются во многих странах 7 июня. Так, Испания празднует День республики, Норвегия – День провозглашения независимости, Хорватия отмечает День международного признания Республики как суверенного государства, Перу празднует День флага, в Дании чествуется День рождения Принца Йоахима, Кыргызстан поздравляет своих финансовых и экономических работников, а на Мальте вспоминается День мучеников.

Православный мир 7 июня отмечает Третье обретение главы Пророка Иоанна Предтечи.

В народе 7 июня отмечается Иванов день, именуемый также Медвяные росы. В этот период растения покрываются "вредными" медовыми росами, которые выделяют насекомые.

Главная примета дня: если на Иванов день обильно цветет рябина, будет хороший урожай овса.

7 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1632 году в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал.

Фото: 7 июня 1632 года началось строительство Тадж-Махала (pixabay.com/rmac8oppo)

В 1929 году в Риме было образовано суверенное государство Ватикан.

В 1963 году группа "Роллинг Стоунс" впервые выступила на телевидении.

В 1991 году в Украине произошло переподчинение республике союзных предприятий на ее территории.

7 июня: в этот день родились

В 1848 году – Поль Гоген, известный французский живописец-постимпрессионист.

В 1917 году – Дин Мартин, американский актер и певец.

В 1933 году – Аркадий Арканов, советский писатель-сатирик.

В 1938 году – Александр Дольский, советский поэт, композитор, бард.

В 1940 году – Том Джонс, английский певец.

В 1942 году – Муаммар Каддафи, ливийский государственный деятель.

В 1958 году – Принс, американский музыкант, певец, гитарист.

В 1986 году – Наталья Ионова (Глюк’oza), российская певица.

7 июня: в этот день умерли

В 1930 году – Петр Холодный-старший, украинский художник-импрессионист.

В 1935 году – Иван Мичурин, советский биолог и селекционер.

В 2015 году – Кристофер Ли, английский актер.

Именинники 7 июня

Сегодня именины празднуют: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

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