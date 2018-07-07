7 июля: праздники и важные события на этот день

7 июля 2018 года отмечается народный праздник Ивана Купала

Все праздники 7 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

7 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно в первую субботу июля празднуется Международный день кооперативов, утвержденный под эгидой ООН.

7 июля Украина отмечает сразу два экологических праздника – День работника природно-заповедного дела и Международный день Днепра, выпадающий на первую июльскую субботу.

Православные верующие 7 июля отмечают великий праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Его в водах Иордана.

В народе 7 июля традиционно отмечают один из главных славянских праздников – Ивана Купала. В этот день люди купались в водоемах, собирали травы, плели венки, жгли ритуальные костры, гадали, искали клады.

Главная примета дня: кто найдет таинственный цветок папоротника, тот получит дар предвидения.

Фото: Папоротник - символ праздника Ивана Купала 7 июля (pixabay.com/Wow_Pho)

7 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1881 году впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

В 1891 году были запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.

В 1923 году в Праге начал работу украинский пединститут им. Драгоманова.

В 1938 году состоялась первая в СССР телевизионная передача.

В 1941 году в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

В 1990 году состоялось совместное выступление трех выдающихся теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

В 2009 году прошли похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

7 июля: в этот день родились

В 1887 году – Марк Шагал, известный художник, представитель авангарда XX века.

В 1939 году – Елена Образцова, советская оперная певица.

В 1940 году – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы "The Beatles".

В 1943 году – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

В 1962 году – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".

7 июля: в этот день умерли

В 1930 году – Артур Конан Дойль, английский писатель, "отец" Шерлока Холмса.

В 1933 году – покончил с собой Николай Скрыпник, украинский революционер.

В 2006 году – Сид Барретт, английский художник, музыкант, участник группы "Pink Floyd".

Именинники 7 июля

Сегодня свои именины отмечают: Антон, Иван, Никита, Яков.

Обряды и традиции Ивана Купала (video.rbc.ua)