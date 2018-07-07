Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

7 июля: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        07.07.2018 - 00:05
Фото: праздник 7 июля - Ивана Купала (pixabay.com/moritz320)
Фото: праздник 7 июля - Ивана Купала (pixabay.com/moritz320)

7 июля 2018 года отмечается народный праздник Ивана Купала

Все праздники 7 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

7 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно в первую субботу июля празднуется Международный день кооперативов, утвержденный под эгидой ООН.

7 июля Украина отмечает сразу два экологических праздника – День работника природно-заповедного дела и Международный день Днепра, выпадающий на первую июльскую субботу.

Православные верующие 7 июля отмечают великий праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Его в водах Иордана.

В народе 7 июля традиционно отмечают один из главных славянских праздников –  Ивана Купала. В этот день люди купались в водоемах, собирали травы, плели венки, жгли ритуальные костры, гадали, искали клады.

Главная примета дня: кто найдет таинственный цветок папоротника, тот получит дар предвидения.

Папоротник - символ праздника Ивана Купала 7 июляФото: Папоротник - символ праздника Ивана Купала 7 июля (pixabay.com/Wow_Pho)

7 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1881 году впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

В 1891 году были запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.

В 1923 году в Праге начал работу украинский пединститут им. Драгоманова.

В 1938 году состоялась первая в СССР телевизионная передача.

В 1941 году в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

В 1990 году состоялось совместное выступление трех выдающихся теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

В 2009 году прошли похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

7 июля: в этот день родились

В 1887 году – Марк Шагал, известный художник, представитель авангарда XX века.

В 1939 году – Елена Образцова, советская оперная певица.

В 1940 году – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы "The Beatles".

В 1943 году – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

В 1962 году – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".

7 июля: в этот день умерли

В 1930 году – Артур Конан Дойль, английский писатель, "отец" Шерлока Холмса.

В 1933 году – покончил с собой Николай Скрыпник, украинский революционер.

В 2006 году – Сид Барретт, английский художник, музыкант, участник группы "Pink Floyd".

Именинники 7 июля

Сегодня свои именины отмечают: Антон, Иван, Никита, Яков.

Обряды и традиции Ивана Купала (video.rbc.ua)

Гадания на Ивана Купала: как узнать свою судьбу Ивана Купала 2018: что нельзя делать
Теги: праздники, события, Ивана Купала
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь