7 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

7 августа отмечается народный праздник Анны-Холодницы, когда по погоде можно предсказать зиму. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 7 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Сегодня нет всемирных праздников, но многие страны отмечают национальные значимые даты. К примеру, в Колумбии вспоминают сражение Бояка, Кот-д’Ивуар празднует День независимости, а Кирибати – День молодежи.
Православные в этот день вспоминают успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
В народе 7 августа чтят Анну-Холодницу зимоуказательницу. Считалось, что по сегодняшней погоде можно предсказать зиму. Приметы дня:
Фото: Дождь 7 августа - к снежной зиме (pixabay.com/mettegertrud0)
В 1803 году стартовала первая русская кругосветная экспедиция под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.
В 1932 году в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.
В 1941 году во время Второй мировой войны советский летчик Виктор Талалихин впервые пошел на таран в воздушном бою.
В 1987 году американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.
В 1876 году – Мата Хари, французская исполнительница экзотических танцев, шпионка.
В 1880 году – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.
В 1901 году – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.
В 1947 году – София Ротару, известная советская украинская эстрадная певица.
В 1960 году – Дэвид Духовны, американский киноактер.
Фото: София Ротару родилась 7 августа (instagram.com/sofiarotaru.official)
В 1921 году – Александр Блок, известный русский поэт.
В 1938 году – Константин Станиславский, видный советский театральный деятель, создатель актерской системы Станиславского, первый Народный артист СССР.
В 1941 году – Рабиндранат Тагор, известный индийский писатель, поэт, философ.
В 1987 году – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино.
В 2005 году – Михаил Евдокимов, российский артист, сатирик.
Сегодня свои именины празднуют: Александр, Анна, Макар, Николай.