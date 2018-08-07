7 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/ulleo)

7 августа отмечается народный праздник Анны-Холодницы, когда по погоде можно предсказать зиму. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 7 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

7 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных праздников, но многие страны отмечают национальные значимые даты. К примеру, в Колумбии вспоминают сражение Бояка, Кот-д’Ивуар празднует День независимости, а Кирибати – День молодежи.

Православные в этот день вспоминают успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

В народе 7 августа чтят Анну-Холодницу зимоуказательницу. Считалось, что по сегодняшней погоде можно предсказать зиму. Приметы дня:

холодное утро на Анну обещает морозную зиму;

какая погода до обеда, такой будет начало зимы;

дождливый день предвещает снежную и теплую зиму.

Фото: Дождь 7 августа - к снежной зиме (pixabay.com/mettegertrud0)

7 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1803 году стартовала первая русская кругосветная экспедиция под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.

В 1932 году в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.

В 1941 году во время Второй мировой войны советский летчик Виктор Талалихин впервые пошел на таран в воздушном бою.

В 1987 году американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.

7 августа: в этот день родились

В 1876 году – Мата Хари, французская исполнительница экзотических танцев, шпионка.

В 1880 году – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.

В 1901 году – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.

В 1947 году – София Ротару, известная советская украинская эстрадная певица.

В 1960 году – Дэвид Духовны, американский киноактер.

Фото: София Ротару родилась 7 августа (instagram.com/sofiarotaru.official)

7 августа: в этот день умерли

В 1921 году – Александр Блок, известный русский поэт.

В 1938 году – Константин Станиславский, видный советский театральный деятель, создатель актерской системы Станиславского, первый Народный артист СССР.

В 1941 году – Рабиндранат Тагор, известный индийский писатель, поэт, философ.

В 1987 году – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино.

В 2005 году – Михаил Евдокимов, российский артист, сатирик.

Именинники 7 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Анна, Макар, Николай.