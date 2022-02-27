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676 техники, 3500 убитых: названы общие потери российских войск в Укране

Автор: Владимир Костырин

Россия в войне против Украины за неполные трое суток понесла очень большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

Так, военные ВСУ и силы терробороны дают отпор российским войскам на всех направлениях, начиная с момента нападения утром 24 февраля. Сбиваются вражеские самолеты и вертолеты, подбиваются и захватываются танки и артиллерия, гибнут и попадают в плен солдаты агрессора.

Согласно оперативным данным о потерях российской армии в Украине 26 февраля 2022 года, оккупанты потеряли:

  • Самолеты - 14 штук
  • Вертолеты - 8 штук
  • Танки - 102 штуки
  • ББМ - 536 штук
  • Пушки - 15 штук
  • БУК - 1 штука
  • Погибших - 3500 человек
  • Пленных - 200 человек

Напомним, что украинская противовоздушная оборона сбила еще один российский Ил-76 с десантом.

Также сообщалось, что российские войска вынуждены из-за своих потерь взять оперативную паузу и пока остановили продвижение на Киев.

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