676 техники, 3500 убитых: названы общие потери российских войск в Укране

Россия в войне против Украины за неполные трое суток понесла очень большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины .

Так, военные ВСУ и силы терробороны дают отпор российским войскам на всех направлениях, начиная с момента нападения утром 24 февраля. Сбиваются вражеские самолеты и вертолеты, подбиваются и захватываются танки и артиллерия, гибнут и попадают в плен солдаты агрессора.

Согласно оперативным данным о потерях российской армии в Украине 26 февраля 2022 года, оккупанты потеряли: