62 года на пятерых: в РФ осудили крымских татар по"делу Хизб ут-Тахрир"

Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадирова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова по сфабрикованному делу приговорены к 12 годам колонии строгого режима, первые 5 из которых они будут отбывать в тюрьме. После отбытия наказания они будут ограничены на год в свободе передвижения.

Биляла Адилова приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из них первые 5 лет он проведет в тюрьме, а после отбытия наказания будет ограничен на полтора года в свободе передвижения.

До ареста в марте 2019 года крымские татары принимали активное участие в общественной жизни народа, занимались организацией праздников, посещали суды, помогали семьям политзаключенных. Все пятеро являются участниками правозащитного объединения "Крымская солидарность".

"14 несовершеннолетних детей крымских татар останутся без кормильцев", - резюмировала Денисова.