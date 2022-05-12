62 года на пятерых: в РФ осудили крымских татар по"делу Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участников "второй симферопольской группы" от 12 до 14 лет заключения. Их обвиняют по статье "организация и участие в деятельности террористической организации" в рамках "дела Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.
Биляла Адилова приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из них первые 5 лет он проведет в тюрьме, а после отбытия наказания будет ограничен на полтора года в свободе передвижения.
До ареста в марте 2019 года крымские татары принимали активное участие в общественной жизни народа, занимались организацией праздников, посещали суды, помогали семьям политзаключенных. Все пятеро являются участниками правозащитного объединения "Крымская солидарность".
"14 несовершеннолетних детей крымских татар останутся без кормильцев", - резюмировала Денисова.