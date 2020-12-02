Более 60% украинцев недовольны действиями властей по борьбе с COVID-19

В конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 62% - не удовлетворены.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (72%) и Верховной Рады (78%).

Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявленный и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.