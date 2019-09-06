Более 60 человек остаются в больницах после отравления

По состоянию на 7 часов утра 6 сентября в Украине 61 человек остается в больницах из-за пищевого отравления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Новояворивской ЦРБ Львовской области остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" с. Наконечное Яворивского района.

В Волынской области в Любешовской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка), которые посещали кафе "Олеся" с. Железная дорога Любешовского района.

В Черкассах в больнице находятся 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс".

В Одессе в городской инфекционной больнице остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.

Ранее сообщалось, что в Киеве студенты массово отравились шаурмой на улице Борщаговская. Семь человек попали в больницу.

РБК-Украина писало, что во Львовской области произошло отравление на праздновании свадьбы. В больницу были госпитализированы 10 человек. Среди пострадавших был ребенок.