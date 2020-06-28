Еврокомиссия собрала более 6 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса

Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще 6,15 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. ЕК во время марафона пообещала выделить 4,9 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Спасибо всем, кто внес свой вклад! Этот удивительный марафон - это трогательный и ощутимый момент единства между гражданами, правительствами, благотворителями, организациями здравоохранения и лидерами бизнеса", - написала она.

Эти средства пойдут на разработку вакцины против коронавируса и обеспечение того, что доступ к ней будут иметь также беднейшие страны.

Фон дер Ляйен подчеркнула каждый в мире должен иметь доступ к тестированию, а также к любым возможным методам лечения или вакцины, независимо от того, где он живет, откуда он или как он выглядит.

Как сообщает Deutsche Welle, Еврокомиссия выступила соорганизатором марафона вместе с основанной в США неправительственной организацией Global Citizen ("Гражданин мира").

Еврокомиссия во время марафона пообещала выделить 4,9 млрд евро.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия дополнительно предоставит 383 млн евро. Другие крупные пожертвования поступили из США и Канады.

Ранее Еврокомиссия уже собрала 10 млрд евро на разработку будущей вакцины и предоставление ее бедным странам мира.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии международного марафона по сбору средств объявила, что Брюссель выделит 1 млрд евро на разработку вакцины.

Франция и Германия заявили о выделении еще 1,025 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19.

Ожидается, что мировые лидеры должны привлечь на разработку вакцины против коронавируса не менее 7,5 млрд евро.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против COVID-19.