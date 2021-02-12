Из 500 тысяч вакцинированных израильтян заболели COVID лишь 0,1%, - исследование

В Израиле из 523 тысяч человек, получивших обе дозы вакцины от коронавируса Pfizer повторно заболели 544 человека. Это 0,1% от количества привитых.
Об этом свидетельствуют данные после проведения вакцинации центром услуг здравоохранения Маккаби, сообщает Times of Israel.
В статистику вошли показатели людей, которые получили вторую дозу за неделю или раньше до исследования, ведь согласно расчету иммунитет к коронавирусу формируется в течение семи дней после вакцинации.
Из 544 человек, которые все же заразились после прививок, большинство переносят болезнь в легкой форме. 15 пациентам все же потребовалась госпитализация, из них четыре в тяжелом состоянии, три - в среднем и восемь - в легком.
Отмечается, что дальше количество случаев заражения вакцинированных будет накапливаться. Но этот факт не повлияет на общую эффективность вакцины от коронавируса и уже сейчас эти результаты говорят, что препарат действительно работает для создания иммунитета от болезни.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V". Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военные.
Подробнее о том, как мир начал самую масштабную кампанию вакцинации в истории читайте в материале РБК-Украина "Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок".