Из 500 тысяч вакцинированных израильтян заболели COVID лишь 0,1%, - исследование

В Израиле из 523 тысяч человек, получивших обе дозы вакцины от коронавируса Pfizer повторно заболели 544 человека. Это 0,1% от количества привитых.

В статистику вошли показатели людей, которые получили вторую дозу за неделю или раньше до исследования, ведь согласно расчету иммунитет к коронавирусу формируется в течение семи дней после вакцинации.

Из 544 человек, которые все же заразились после прививок, большинство переносят болезнь в легкой форме. 15 пациентам все же потребовалась госпитализация, из них четыре в тяжелом состоянии, три - в среднем и восемь - в легком.

Отмечается, что дальше количество случаев заражения вакцинированных будет накапливаться. Но этот факт не повлияет на общую эффективность вакцины от коронавируса и уже сейчас эти результаты говорят, что препарат действительно работает для создания иммунитета от болезни.