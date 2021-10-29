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Почти 500 тысяч новых случаев COVID в мире выявили за сутки

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 27 октября, в мире обнаружили 474 517 новых случаев коронавируса. В частности, в США - 78 460 заражений, в России - 40 096, в Британии - 39 842.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Кроме того, в Германии - 26610 случаев, в Украине - 26071. По количеству новых заражений Украина четвертая в Европе.

7 825 человек в мире умерли от недуга. По этому показателю Украина четвёртая в мире и вторая в Европе.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону.

На сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.

В "желтой" зоне остается три региона - Кировоградская, Закарпатская и Винницкая. Остальные пока относятся к оранжевому уровню эпидбезопасности.

Отметим, Украина обновила антирекорд по коронавирусу.

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