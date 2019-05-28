500 тыс. клиентов "Днепропетровскгаз Сбыта" пользуются Личным кабинетом

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Больше всего пользователей Личного кабинета - в городах Днепр и Кривой Рог

С начала года на 10% выросло количество клиентов "Днепропетровскгаз Сбыт", которые пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua. После этого общее количество пользователей онлайн-сервисом выросло до 500 тыс. клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мобильный онлайн-сервис Личный кабинет доступен для использования не только в городах, а также в отдаленных сельских районах. С начала 2019 года количество зарегистрированных выросло на 45 277 потребителей. Больше всего пользователей Личного кабинета - в городах Днепр и Кривой Рог", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, "решая дистанционно и мобильно "газовые" вопросы", клиентам больше не нужно ехать в районный центр и стоять в очередях, чтобы оплатить за газ или внести показания счетчика". Также не нужно ожидать счета в почтовом ящике, ведь вся информация о лицевом счете находится в круглосуточном доступе.

"Зарегистрироваться в "Личном кабинете" могут все бытовые потребители и физические лица-предприниматели, на которых открыт лицевой счет. Для этого на сайте 104.ua необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета, последнюю сумму платежа и email. Его мобильная версия - приложение 104 Mobile удобно тем, что в нем реализована функция мультиаккаунта, то есть через одно мобильное устройство можно управлять несколькими лицевыми счетами", - отметил директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Также в пресс-службе отметили, что учитывая пожелания самих потребителей, компания постоянно совершенствует функционал кабинета и добавляет каналы онлайн-общения с клиентами. "Одной из последних новинок клиентских сервисов для потребителей газа является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone и "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа", - говорится в сообщении.