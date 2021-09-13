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Более 50% украинцев вакцинироваться от COVID-19 не планируют

Автор: Александр Белоус

По состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Собираются сделать прививку 25,1% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 почти идентичную с официальной статистикой, которая составляет 18,4% взрослого населения страны, постоянно проживающего в Украине.

Как отмечают социологи, показатели нежелания вакцинироваться в Украине - одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов.

dif.org.ua

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Отметим, по состоянию на 12 августа от COVID-19 привито 5,9 млн украинцев, из них получили две дозы 4,8 млн человек. Всего проведено 10,7 млн прививок.

Напомним, по состоянию на конец августа в Украину суммарно уже завезли 19,2 млн доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.

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