5 звичок, які не дають схуднути після 50 років: ви їх дотримуєтесь?

Після 50 років метаболізм уповільнюється, а схуднення стає справжнім викликом. Однак іноді проблему створюють не вікові зміни, а повсякденні звички, про які ми навіть не підозрюємо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Уникання силових тренувань

Дієтолог Вітні Стюарт розповіла, якщо ви захоплюєтеся кардіотренуваннями, але рідко виконуєте силові вправи, ви втрачаєте важливий компонент схуднення, особливо в пізньому віці.

Силові тренування можуть допомогти зберегти м’язи, прискорити метаболізм і сприяти сталому контролю ваги після 50 років.

М’язи - це машина для спалювання калорій. Однак з віком м’язова маса природним чином зменшується. Тому, якщо ви активно не працюєте над її відновленням або підтримкою, то метаболізм може сповільнитися.

Силові тренування допомагають боротися з цим, нарощуючи м’язи, що допомагає спалювати більше калорій, навіть коли ви не тренуєтеся.

Прості вправи для тіла, такі як віджимання, планки та присідання, легко можна виконувати вдома без обладнання. Вони допоможуть зміцнити великі групи м’язів, а також наростити силу корпусу.

Дотримання модних дієт

Дієти з інтернету часто обіцяють швидкі результати. Однак вони рідко пропонують тривалі результати.

Багато модних дієт є обмежувальними, часто виключаючи цілі групи продуктів або різко зменшуючи калорії. Хоча ви можете побачити, як показники на вагах тимчасово падають, але такий підхід може мати зворотний ефект, ще більше уповільнюючи метаболізм.

Дотримання дієти з низьким вмістом білка та низькою калорійністю може мати зворотний ефект, ще більше зменшуючи м’язову масу та уповільнюючи метаболізм. Без достатньої кількості білка організм може розщеплювати м’язи для отримання енергії, що ускладнює підтримку здорової ваги в довгостроковій перспективі.

Нехтування сном

Після 50 років режим сну може природним чином стати більш нестабільним через зміни способу життя, стрес або гормональні зрушення. Недосипання порушує роботу гормонів, що регулюють голод, таких як лептин і грелін. Цей дисбаланс може призвести до посилення тяги, особливо до висококалорійної їжі.

Деякі вікові зміни у режимах сну є нормальними, як-от ранній сон вночі та раннє пробудження вранці. Однак ви повинні регулярно отримувати сім-дев'ять годин сну.

Не змінювати харчування

З віком енергетичні потреби природно починають знижуватися. Тому, якщо ви харчуєтеся так само, як і завжди, ви можете почати набирати вагу, навіть якщо їжа, яку ви їсте, корисна.

Бездумні перекуси, особливо ввечері, можуть саботувати зусилля щодо схуднення. Багато людей їдять від нудьги або через звичку, дивлячись телевізор та часто вибираючи калорійну їжу.

Не пити достатньо води

Гідратація відіграє ключову роль у травленні, метаболізмі та загальному відчутті ситості. Однак з віком відчуття спраги зменшується. Як наслідок, багато людей похилого віку не п'ють достатньо рідини.

Оскільки зневоднення також може уповільнити метаболічні процеси організму, то воно може ускладнити ефективне спалювання калорій.