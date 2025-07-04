5 всім доступних продуктів, які працюють як "уколи для схуднення"

Що відомо про уколи для схуднення?

Останніми роками ліки, відомі як інгібітори GLP-1, набули значної популярності завдяки своїй ефективності у контролі рівня цукру в крові у пацієнтів з діабетом та допомозі у зниженні ваги. Це такі препарати як Wegovy (семаглутид) та Mounjaro (тірзепатін).

Хоча ці препарати призначатимуться пацієнтам, яким, на думку лікарів, вони потрібні, NHS все ж рекомендує дотримуватися здорової дієти та режиму фізичних вправ для контролю ваги.

І, за словами одного експерта, існують продукти, які можуть мати схожий ефект до інгібіторів GLP-1. Експерт з харчування Марія АбіХанна, пояснила, що певні продукти можуть робити те сам, що і уколи для схуднення природно і без побічних ефектів.

Білок

Першим у списку Марії стоїть білок. Вона радить завжди мати у вашому кошику яйця, грецький йогурт та едамаме.

"Білок є одним із найефективніших поживних речовин для стимулювання гормонів ситості, таких як пептид YY (PYY) та GLP-1", – сказала вона.

Два яйця (13 г білка) або порція грецького йогурту (близько 10 г) можуть допомогти налаштувати організм на менше тяги до їжі протягом дня. Едамаме - ще один багатий на білок варіант, який також є розумним перекусом.

Клітковина

Клітковина допоможе уповільнити травлення. Приклади таких продуктів включають насіння чіа, сочевицю та овес.

Клітковина фізично сповільнює процес травлення та допомагає регулювати рівень цукру в крові - це два ключові ефекти GLP-1. Насіння чіа містить п'ять грамів клітковини на столову ложку і розширюється в шлунку, затримуючи спорожнення шлунка.

Сочевиця та овес забезпечують комбінацію розчинної клітковини та резистентного крохмалю для подальшого посилення відчуття ситості."

Здорові жири

Марія каже, що вам не потрібно "боятися" жирів, якщо ви купуєте "правильний вид". Здорові жири допомагають вам довше відчувати ситість, затримуючи травлення.

"Авокадо та арахісова паста багаті на мононенасичені жири та клітковину, які разом допомагають уникнути занепаду сил після їжі. Спробуйте поєднати половину авокадо з яйцями або арахісову пасту з нарізаними яблуками для комбінації, що бореться з голодом", - каже експертка.

Розумні вуглеводи

За словами Марії, "не всі вуглеводи є ворогом", особливо ті, що повільно перетравлюються. Кіноа, солодка картопля та сочевиця багаті на клітковину та резистентний крохмаль, допомагаючи вам залишатися ситими без циклу енергетичних стрибків та занепаду сил. Йдеться про те, щоб залишатися енергійним, не провокуючи "цукрові гойдалки" в крові.

Об'ємні, низькокалорійні овочі

Ці овочі розтягують ваш шлунок і швидше сигналізують про насичення.

"Листова зелень, броколі та огірки ідеально підходять для збільшення об'єму їжі без збільшення калорійності, допомагаючи вашому кишківнику повідомити мозку: "Ми ситі"", - зазначила Марія.