Более 5 тысяч человек ранены и убиты: стали известны потери оккупанта в войне с Украиной

С начала полномасштабной войны России против Украины российские войска потерпели сокрушительные потери. Всего за четыре для около 5300 российских военный были убиты и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.
Так, по состоянию на 6:00 понедельника войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:
Отметим, что сегодня российские войска пытались штурмовать окрестности Киева, однако получили отпор и понесли значительные потери.
Кроме того, защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск, и сожгли новую технику врага.