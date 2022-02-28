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Более 5 тысяч человек ранены и убиты: стали известны потери оккупанта в войне с Украиной

Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России против Украины российские войска потерпели сокрушительные потери. Всего за четыре для около 5300 российских военный были убиты и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.

Так, по состоянию на 6:00 понедельника войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:

  • самолеты - 29
  • вертолеты - 29
  • танки - 191
  • боевые бронированные машины - 816
  • пушек - 74
  • ЗРК БУК - 1
  • Град - 21
  • автомобильная техника - 291
  • цистерны - 60
  • БПЛА ОТР - 3
  • корабли/катера - 2
  • средства ПВО - 5
  • личный состав ориентировочно 5300 (уточняется).

Отметим, что сегодня российские войска пытались штурмовать окрестности Киева, однако получили отпор и понесли значительные потери.

Кроме того, защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск, и сожгли новую технику врага.

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Война России против Украины