5 салатів, які покращують травлення та роботу кишківника: легкі рецепти

Покращити травлення та підтримати здоров’я кишківника можна за допомогою смачних салатів, багатих на клітковину, пробіотики та корисні жири. Вони не лише покращують мікрофлору, а й приносять легкість і енергію щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Шаєвської.
Інгредієнти:
Буряк потрібно натерти на крупній тертці. Чорнослив замочіть у теплій воді на 10-15 хвилин, потім наріжте соломкою.
Горіхи трохи підсушіть на сковороді або в духовці та подрібніть, а часник дрібно натріть.
Змішайте буряк, чорнослив, горіхи й часник. Заправте йогуртом та додайте сіль за смаком.
Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що буряк багатий клітковиною й покращує перистальтику. Чорнослив діє як м'який природний проносний.
Інгредієнти:
Капусту потрібно тонко нашаткувати, а моркву натерти на великій тертці. Додайте до овочів лимонний сік, олію, сіль і перець.
Добре перемішайте та трохи помніть руками, щоб капуста стала м’якшою. Залишити на 10-15 хвилин настоятися.
Цей салат дуже корисний для кишківника, адже грубі волокна очищають та нормалізують стілець.
Інгредієнти:
Авокадо очистіть, видаліть кісточку і наріжте кубиками. Огірок і помідори наріжте на шматочки. Додайте подрібнену зелень.
Заправте все лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем. Посипте насінням чіа і перемішайте.
Авокадо багате на корисні жири й клітковину, а чіа покращує рух їжі по кишківнику.
Інгредієнти:
Яблуко наріжте тонкими скибками або соломкою та збризніть лимонним соком. Стебла селери наріжте тонкими півкільцями або дрібною соломкою.
Змішайте яблуко і селеру в мисці. Додайте йогурт, посоліть, поперчіть - перемішайте.
Пектин у яблуках та клітковина селери м'яко стимулюють травлення.
Інгредієнти:
Моркву натріть на великій тертці. Якщо капуста дуже кисла - злегка промийте водою й відтисніть.
За бажанням наріжте півкільцями цибулю. З’єднайте всі інгредієнти в мисці, додайте цукор і перець. Заправте олією й добре перемішайте.
Цей салат дуже корисний, адже кисломолочні бактерії нормалізують міклофлору кишківника.
Салат з квашеної капусти (фото: Freepik)
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