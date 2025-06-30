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5 салатів, які покращують травлення та роботу кишківника: легкі рецепти

5 рецептів салатів, які корисні для кишківника (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Покращити травлення та підтримати здоров’я кишківника можна за допомогою смачних салатів, багатих на клітковину, пробіотики та корисні жири. Вони не лише покращують мікрофлору, а й приносять легкість і енергію щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Шаєвської.

Салат з буряка та чорносливу

Інгредієнти:

  • буряк - 2 шт.
  • чорнослив - 100 г (без кісточок)
  • волоські горіхи - 50 г
  • часник - 1 зубчик (за бажанням)
  • йогурт або олія - 2-3 ст. ложки 
  • сіль - за смаком

Буряк потрібно натерти на крупній тертці. Чорнослив замочіть у теплій воді на 10-15 хвилин, потім наріжте соломкою.

Горіхи трохи підсушіть на сковороді або в духовці та подрібніть, а часник дрібно натріть.

Змішайте буряк, чорнослив, горіхи й часник. Заправте йогуртом та додайте сіль за смаком.

Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що буряк багатий клітковиною й покращує перистальтику. Чорнослив діє як м'який природний проносний.

Салат з буряка та чорносливу (фото: Freepik)

Салат з капусти і моркви

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста - 300 г
  • морква - 1-2 шт.
  • лимонний сік - 2-3 ст. л
  • рослинна олія (соняшникова або оливкова) - 2 ст. л
  • сіль та перець - за смаком

 Капусту потрібно тонко нашаткувати, а моркву натерти на великій тертці. Додайте до овочів лимонний сік, олію, сіль і перець.

Добре перемішайте та трохи помніть руками, щоб капуста стала м’якшою. Залишити на 10-15 хвилин настоятися.

Цей салат дуже корисний для кишківника, адже грубі волокна очищають та нормалізують стілець.

Салат з капусти і моркви (фото: Freepik)

Салат з авокадо і чіа

Інгредієнти:

  • авокадо - 1 шт.  
  • помідори чері - 6-8 шт.  
  • огірок - 1 шт.
  • лимонний сік - 1-2 ст. л
  • оливкова олія - 1 ст. л
  • насіння чіа - 1 ч. л
  • сіль та перець - за смаком
  • зелень (петрушка, рукола або кріп) - за смаком

Авокадо очистіть, видаліть кісточку і наріжте кубиками. Огірок і помідори наріжте на шматочки. Додайте подрібнену зелень.

Заправте все лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем. Посипте насінням чіа і перемішайте.

Авокадо багате на корисні жири й клітковину, а чіа покращує рух їжі по кишківнику.

Салат з авокадо і чіа (фото: Freepik)

Салат з яблука й селери

Інгредієнти:

  • яблуко - 1 шт.  
  • селера (стебло) - 2 шт.
  • грецький йогурт - 2–3 ст.л
  • лимонний сік - 1 ч.л
  • сіль та перець - за смаком
  • волоські горіхи - жменя 

Яблуко наріжте тонкими скибками або соломкою та збризніть лимонним соком. Стебла селери наріжте тонкими півкільцями або дрібною соломкою.

Змішайте яблуко і селеру в мисці. Додайте йогурт, посоліть, поперчіть - перемішайте.

Пектин у яблуках та клітковина селери м'яко стимулюють травлення.

Салат з яблуками (фото: Freepik)

Салат з квашеної капусти і моркви

Інгредієнти:

  • квашена капуста - 300 г
  • морква - 1 середня
  • цибуля ріпчаста  
  • олія - 2–3 ст.л
  • цукор - 0,5 ч. ложки 
  • перець - за смаком

Моркву натріть на великій тертці. Якщо капуста дуже кисла - злегка промийте водою й відтисніть.

За бажанням наріжте півкільцями цибулю. З’єднайте всі інгредієнти в мисці, додайте цукор і перець. Заправте олією й добре перемішайте.

Цей салат дуже корисний, адже кисломолочні бактерії нормалізують міклофлору кишківника.

Салат з квашеної капусти (фото: Freepik)

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