5 салатів, які покращують травлення та роботу кишківника: легкі рецепти
Покращити травлення та підтримати здоров’я кишківника можна за допомогою смачних салатів, багатих на клітковину, пробіотики та корисні жири. Вони не лише покращують мікрофлору, а й приносять легкість і енергію щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Шаєвської.
Салат з буряка та чорносливу
Інгредієнти:
- буряк - 2 шт.
- чорнослив - 100 г (без кісточок)
- волоські горіхи - 50 г
- часник - 1 зубчик (за бажанням)
- йогурт або олія - 2-3 ст. ложки
- сіль - за смаком
Буряк потрібно натерти на крупній тертці. Чорнослив замочіть у теплій воді на 10-15 хвилин, потім наріжте соломкою.
Горіхи трохи підсушіть на сковороді або в духовці та подрібніть, а часник дрібно натріть.
Змішайте буряк, чорнослив, горіхи й часник. Заправте йогуртом та додайте сіль за смаком.
Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що буряк багатий клітковиною й покращує перистальтику. Чорнослив діє як м'який природний проносний.
Салат з буряка та чорносливу (фото: Freepik)
Салат з капусти і моркви
Інгредієнти:
- білокачанна капуста - 300 г
- морква - 1-2 шт.
- лимонний сік - 2-3 ст. л
- рослинна олія (соняшникова або оливкова) - 2 ст. л
- сіль та перець - за смаком
Капусту потрібно тонко нашаткувати, а моркву натерти на великій тертці. Додайте до овочів лимонний сік, олію, сіль і перець.
Добре перемішайте та трохи помніть руками, щоб капуста стала м’якшою. Залишити на 10-15 хвилин настоятися.
Цей салат дуже корисний для кишківника, адже грубі волокна очищають та нормалізують стілець.
Салат з капусти і моркви (фото: Freepik)
Салат з авокадо і чіа
Інгредієнти:
- авокадо - 1 шт.
- помідори чері - 6-8 шт.
- огірок - 1 шт.
- лимонний сік - 1-2 ст. л
- оливкова олія - 1 ст. л
- насіння чіа - 1 ч. л
- сіль та перець - за смаком
- зелень (петрушка, рукола або кріп) - за смаком
Авокадо очистіть, видаліть кісточку і наріжте кубиками. Огірок і помідори наріжте на шматочки. Додайте подрібнену зелень.
Заправте все лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем. Посипте насінням чіа і перемішайте.
Авокадо багате на корисні жири й клітковину, а чіа покращує рух їжі по кишківнику.
Салат з авокадо і чіа (фото: Freepik)
Салат з яблука й селери
Інгредієнти:
- яблуко - 1 шт.
- селера (стебло) - 2 шт.
- грецький йогурт - 2–3 ст.л
- лимонний сік - 1 ч.л
- сіль та перець - за смаком
- волоські горіхи - жменя
Яблуко наріжте тонкими скибками або соломкою та збризніть лимонним соком. Стебла селери наріжте тонкими півкільцями або дрібною соломкою.
Змішайте яблуко і селеру в мисці. Додайте йогурт, посоліть, поперчіть - перемішайте.
Пектин у яблуках та клітковина селери м'яко стимулюють травлення.
Салат з яблуками (фото: Freepik)
Салат з квашеної капусти і моркви
Інгредієнти:
- квашена капуста - 300 г
- морква - 1 середня
- цибуля ріпчаста
- олія - 2–3 ст.л
- цукор - 0,5 ч. ложки
- перець - за смаком
Моркву натріть на великій тертці. Якщо капуста дуже кисла - злегка промийте водою й відтисніть.
За бажанням наріжте півкільцями цибулю. З’єднайте всі інгредієнти в мисці, додайте цукор і перець. Заправте олією й добре перемішайте.
Цей салат дуже корисний, адже кисломолочні бактерії нормалізують міклофлору кишківника.
Салат з квашеної капусти (фото: Freepik)
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