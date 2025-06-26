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5 причин, чому ваш мозок обирає їжу як "заспокійливе"

Четвер 26 червня 2025 17:25
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5 причин, чому ваш мозок обирає їжу як "заспокійливе" Нутриціолог розповіла, чому під час стресу хочеться їсти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У стані стресу мозок активує механізми, які спонукають нас їсти. Це не просто звичка, а складна реакція, пов’язана з гормонами, нейромедіаторами та емоційною регуляцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Чому їжа стала антидепресантом

Коли в житті емоційно важко, то їжа стає: 

  • джерелом дофаміну ненадовго 
  • способом впоратись зі стресом, коли апетит "ламається"
  • єдиним дозволеним задоволенням 
  • механізмом притуплення емоцій, які немає сил прожити

Інколи людині потрібна не дієта, а регуляція нервової системи, підтримка і м’який перезапуск звичок.

За словами експерта, коли емоційно важко, то падає рівень дофаміну. А жирне та солоне - стимулює його миттєво. Тому навіть, якщо тобі не смачно, мозок "винагороджений".

Стрес призводить до розладу апетиту. При постійному кортизолі порушується баланс:

  • ﻿﻿лептину (гормон ситості)
  • ﻿﻿інсуліну (рівень цукру в крові)
  • ﻿﻿греліну (гормон голоду)

В результаті тіло хоче їсти навіть без голоду, просто щоб "вижити".

Після прийому їжі активується парасимпатична система:

  • ﻿﻿знижується пульс
  • ﻿﻿м'язи розслабляються
  • ﻿﻿тривожність притуплюється

Також їжа "глушить" емоції: злість, сум, сором та втому.

У такому стані варто не карати себе, а зрозуміти, що саме людина намагаєшся "заглушити". Необхідно навчитись повертати задоволення - не лише через тарілку.

Що варто робити

Розпізнайте "голод емоцій"

Варто запитати себе, чи справді ви голодні, чи просто засмучені. Фізичний голод зростає поступово, а емоційний - раптово і часто пов’язаний з тягою до солодкого чи жирного.

Знайдіть заміну їжі

Відволічіться в цей момент: коротка прогулянка, душ, дихальні вправи. Також можна випити чай із травами або послухати музику.

Навчіться дозувати

Якщо дуже хочеться щось з’їсти, то дозвольте собі трохи, але свідомо, не на ходу. Їжте повільно, смакуйте та не карай себе за це.

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