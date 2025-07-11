5 "повсякденних" продуктів, які полегшать неприємні симптоми менопаузи

Насіння льону

Насіння льону забезпечує невеликий додатковий приріст рослинних омега-3, клітковини та пребіотичної клітковини - це важливо для здоров'я кишечника та серцево-судинної системи". Насіння льону може допомогти полегшити певні симптоми менопаузи.

Воно багате на лігнани, які мають фітоестрогенні властивості, що можуть допомогти збалансувати рівень естрогену в організмі. Насіння льону може стати справжньою знахідкою для жінок, які переживають менопаузу. Дослідження показують, що насіння льону може значно зменшити кількість і тяжкість менопаузальних симптомів, таких як припливи, нічна пітливість та вагінальна сухість.

Ягоди

Багаті на антиоксиданти, ягоди можуть підтримувати загальне здоров'я мозку та серця. Дослідження показали, що споживання фруктів, особливо ягід, може зменшити поширеність і тяжкість припливів та нічної пітливості, які є поширеними ознаками менопаузи.

Ягоди, насичені антиоксидантами, вважаються такими, що допомагають гормональній рівновазі та зменшують запалення, сприяючи доброму самопочуттю під час менопаузи.

Буряк

Буряк містить дієтичні нітрати, які можуть допомогти з кровотоком та фізичною працездатністю.

Буряк може підтримувати енергію та серцево-судинне здоров'я, а також має потенційні переваги для пом'якшення симптомів менопаузи, особливо тих, що пов'язані зі здоров'ям серця та втомою.

Буряк, насичений природними нітратами, відомий своєю здатністю покращувати кровообіг, потенційно зменшуючи ризик серцевих проблем - занепокоєнь, які часто посилюються після менопаузи через різке зниження рівня естрогену.

Його високий вміст заліза також може підвищити витривалість і життєву силу, протидіючи виснажливій втомі, яку часто відчувають протягом менопаузи.

Яблука

Яблука забезпечують клітковину для здоров'я кишечника та містять рослинні сполуки, включаючи фітоестрогени, але в невеликих кількостях. Включення яблук у здорову, збалансовану дієту, багату фруктами та овочами, потенційно може полегшити певні симптоми менопаузи, зокрема припливи.

Поряд з іншими "охолоджувальними" продуктами, такими як банани, шпинат та броколі, яблука можуть допомогти регулювати температуру тіла. Клітковина в яблуках сприяє травленню, тоді як калій допомагає контролювати артеріальний тиск - обидва ці фактори корисні під час менопаузи.

Терпка вишня

Містить мелатонін та антиоксиданти, вишня може підтримувати загальну якість сну у деяких людей. Однак ефекти зазвичай невеликі і не є заміною для ширших стратегій сну та способу життя.

Завдяки вмісту мелатоніну та триптофану, терпка вишня може допомогти полегшити певні симптоми менопаузи, особливо ті, що пов'язані з порушеннями сну. Вона також може запропонувати переваги для настрою та зменшення запалення.