5 июня: праздники и важные события на этот день

Исторические события, праздники и народные приметы 5 июня

Все праздники 5 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

5 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня экологи всех стран и любители природы отмечают Всемирный день окружающей среды, установленный под эгидой ООН 5 июня. Мероприятия этого дня направлены на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.

В народе 5 июня отмечается Леонтий Огуречник или Конопляник. В этот день сажали последние огурцы и сеяли коноплю.

Главная примета дня: если на Леонтия Огуречника появляется много оводов – к хорошему урожаю огурцов.

5 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1910 году в Киеве осуществлен первый в России полет на отечественном самолете, созданном профессором Александром Кудашевым.

В 1919 году в ходе украинско-польской войны началась Чертковская операция Украинской Галицкой Армии (УГА), в ходе которой были освобождены Чертков, Тернополь, Бучач и Перемышляны.

В 1945 году в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии.

В 1947 году в США была обнародована программа помощи послевоенной Европе, "План Маршалла".

В 1981 году в Америке был открыт вирус иммунодефицита человека – СПИД.

Фото: 5 июня - Всемирный день окружающей среды (pixabay.com/ROverhate)

5 июня: в этот день родились

В 1723 году – Адам Смит, шотландский экономист и философ.

В 1898 году – Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

В 1941 году – Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино.

В 1956 году – Кенни Джи, популярный американский саксофонист.

В 1961 году – Карен Кавалерян, советский поэт-песенник.

В 1971 году – Марк Уолберг, американский киноактер.

5 июня: в этот день умерли

В 1826 году – Карл Мария фон Вебер немецкий композитор.

В 1910 году – О’Генри, американский писатель-прозаик.

В 2004 году – Рональд Рейган, 40-й президент США.

В 2012 году – Рэй Брэдбери, известный американский писатель-фантаст.

Именинники 5 июня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

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