5 июня: праздники и важные события на этот день

Исторические события, праздники и народные приметы 5 июня
Все праздники 5 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня экологи всех стран и любители природы отмечают Всемирный день окружающей среды, установленный под эгидой ООН 5 июня. Мероприятия этого дня направлены на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.
В народе 5 июня отмечается Леонтий Огуречник или Конопляник. В этот день сажали последние огурцы и сеяли коноплю.
Главная примета дня: если на Леонтия Огуречника появляется много оводов – к хорошему урожаю огурцов.
В 1910 году в Киеве осуществлен первый в России полет на отечественном самолете, созданном профессором Александром Кудашевым.
В 1919 году в ходе украинско-польской войны началась Чертковская операция Украинской Галицкой Армии (УГА), в ходе которой были освобождены Чертков, Тернополь, Бучач и Перемышляны.
В 1945 году в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии.
В 1947 году в США была обнародована программа помощи послевоенной Европе, "План Маршалла".
В 1981 году в Америке был открыт вирус иммунодефицита человека – СПИД.
Фото: 5 июня - Всемирный день окружающей среды (pixabay.com/ROverhate)
В 1723 году – Адам Смит, шотландский экономист и философ.
В 1898 году – Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.
В 1941 году – Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино.
В 1956 году – Кенни Джи, популярный американский саксофонист.
В 1961 году – Карен Кавалерян, советский поэт-песенник.
В 1971 году – Марк Уолберг, американский киноактер.
В 1826 году – Карл Мария фон Вебер немецкий композитор.
В 1910 году – О’Генри, американский писатель-прозаик.
В 2004 году – Рональд Рейган, 40-й президент США.
В 2012 году – Рэй Брэдбери, известный американский писатель-фантаст.
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.
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