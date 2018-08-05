5 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

5 августа в мире отмечается Международный день светофора. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 5 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Ежегодно 5 августа в мире отмечается Международный день светофора.
В Украине в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, и в 2018 году праздник выпадает на 5 число.
В народе 5 августа почитается Трофим Бессонник. На этот период приходился разгар страды, а потому крестьянам спать было некогда. Также в это время собирали калину, малину и другие ягоды и делали из них варенья на зиму. Главная примета дня: вечерний туман – к хорошей погоде.
В 1772 году прошел первый раздел Польши между государствами: Россией, Пруссией и Австрией.
В 1914 году в Америке были установлены первые в мире электрические светофоры.
В 1941 году во время Второй мировой войны началась оборона Одессы от фашистских захватчиков.
В 1956 году прошло открытие I Спартакиады народов СССР.
В 1967 году группа "Пинк Флойд" выпустила свой первый альбом "The Piper at the Gates of Dawn".
В 1844 году – Илья Репин, известный русский живописец.
В 1850 году – Ги де Мопассан, видный французский писатель-новеллист.
В 1898 году – Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник.
В 1903 году – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец.
В 1930 году – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.
В 1895 году – Фридрих Энгельс, немецкий философ, основоположник марксизма.
В 1932 году – Саша Черный, российский поэт Серебряного века.
В 1940 году – Дмитрий Яворницкий, украинский историк, археолог.
В 1962 году – Мерилин Монро, известная американская актриса, певица, секс-символ 50-х годов.
В 1987 году – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино.
В 1991 году – Соитиро Хонда, японский предприниматель, основатель компании "Honda Motors".
Сегодня свои именины празднуют: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.