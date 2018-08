5 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/siobhandolezal)

5 августа в мире отмечается Международный день светофора. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 5 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

5 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 5 августа в мире отмечается Международный день светофора.

В Украине в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, и в 2018 году праздник выпадает на 5 число.

В народе 5 августа почитается Трофим Бессонник. На этот период приходился разгар страды, а потому крестьянам спать было некогда. Также в это время собирали калину, малину и другие ягоды и делали из них варенья на зиму. Главная примета дня: вечерний туман – к хорошей погоде.

5 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1772 году прошел первый раздел Польши между государствами: Россией, Пруссией и Австрией.

В 1914 году в Америке были установлены первые в мире электрические светофоры.

В 1941 году во время Второй мировой войны началась оборона Одессы от фашистских захватчиков.

В 1956 году прошло открытие I Спартакиады народов СССР.

В 1967 году группа "Пинк Флойд" выпустила свой первый альбом "The Piper at the Gates of Dawn".

5 августа: в этот день родились

В 1844 году – Илья Репин, известный русский живописец.

В 1850 году – Ги де Мопассан, видный французский писатель-новеллист.

В 1898 году – Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник.

В 1903 году – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец.

В 1930 году – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

5 августа: в этот день умерли

В 1895 году – Фридрих Энгельс, немецкий философ, основоположник марксизма.

В 1932 году – Саша Черный, российский поэт Серебряного века.

В 1940 году – Дмитрий Яворницкий, украинский историк, археолог.

В 1962 году – Мерилин Монро, известная американская актриса, певица, секс-символ 50-х годов.

В 1987 году – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино.

В 1991 году – Соитиро Хонда, японский предприниматель, основатель компании "Honda Motors".

Именинники 5 августа

Сегодня свои именины празднуют: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.