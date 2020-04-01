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Более 5,7 тыс. человек в Бразилии заразились COVID-19

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 05:25
Более 5,7 тыс. человек в Бразилии заразились COVID-19
Иллюстративное фото (из открытых источников)

За сутки в стране умерли 42 человека

В Бразилии вследствие коронавируса за сутки (31 марта) умерли 42 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава страны.

Отмечается, что в целом число подтвержденных случаев заражения инфекцией COVID-19 составляет 5717 бразильцев. За все время обнаружения вируса в стране скончался 201 человек. Таким образом уровень смертности в Бразилии достиг 3,5%.

Заразились 5717 человек. Больше всего заболевших - в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Напомним, на прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса. В обращении к нации 25 марта президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.

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