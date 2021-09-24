490 км/ч за 3,5 млн евро: выпущены первые Bugatti Chiron Super Sport 300+

Два года назад автомобильный мир был ошеломлен, когда Bugatti Chiron Super Sport 300+ преодолел барьер скорости в 300 миль в час, что сделало его самым быстрым серийным автомобилем в мире. Правда, этот рекорд не был зарегистрирован официально, что не помешало компании начать серийный выпуск рекордной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Bugatti .

Тогда Chiron Super Sport 300+ достиг максимальной скорости 304,773 миль/ч (490 км/ч). Но поскольку не выполнил требуемых заездов в противоположном направлении с учетом градиента и направления ветра, официальный рекорд остался за гиперкаром SSC Tuatara (282,9 миль/ч).

Bugatti начала принимать заказы на Chiron Super Sport 300+ после его презентации на международном автосалоне во Франкфурте в 2019 году и можно с уверенностью предположить, что все 30 заявленных к выпуску экземпляров уже раскуплены. Хотя речь идет об автомобиле стоимостью 3,5 миллиона евро (около $4,1 млн).

На групповом снимке - первые восемь серийных Super Sport 300+ общей стоимостью 28 млн евро

После двух лет доработки и испытаний производство новинки началось на заводе Bugatti в Мольсайме (Франция). И сейчас в Bugatti торжественно объявили, что первые восемь гиперкаров готовы к отправке покупателям.

Кузов машины с удлиненным задним свесом выполнен полностью из углеродного волокна. Chiron Super Sport 300+ оснащается восьмилитровым двигателем W16 с турбонаддувом, мощность которого была увеличена со стандартных 1480 до 1577 л.с.

Автомобиль обут в специальные гоночные шины Michelin, рассчитанные на скорости до 317 миль/ч. Впрочем, скорость клиентских экземпляров по соображениям безопасности ограничена. Правда, в Bugatti так и не сообщили, до какой отметки.