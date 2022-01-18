Более 460 тысяч: во Франции новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

"За последние 24 часа было выявлено 464 769 новых случаев COVID-19", - сообщает телеканал.

Предыдущий рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом во Франции был зафиксирован 3 января. Тогда инфекцию выявили у 430 341 человека.

По данным издания, также выросло число госпитализаций. Этот показатель увеличился на 11% за неделю. В среднем в стране в больницу с коронавирусом попадает более 2,4 тысячи человек.

Кроме того, выросла и смертность в больницах. Ежедневно в них умирает 215 пациентов.