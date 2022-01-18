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Более 460 тысяч: во Франции новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 18 января, во Франции за сутки зарегистрировали более 464 тысяч новых случаев коронавируса. Это стало самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"За последние 24 часа было выявлено 464 769 новых случаев COVID-19", - сообщает телеканал.

Предыдущий рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом во Франции был зафиксирован 3 января. Тогда инфекцию выявили у 430 341 человека.

По данным издания, также выросло число госпитализаций. Этот показатель увеличился на 11% за неделю. В среднем в стране в больницу с коронавирусом попадает более 2,4 тысячи человек.

Кроме того, выросла и смертность в больницах. Ежедневно в них умирает 215 пациентов.

Напомним, 17 января парламент Франции утвердил более строгие ограничения для невакцинированых от СOVID-19.

Отметим, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран допустил, что число заражений коронавирусом за день может достигнуть 1 млн случаев.

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