В Канаде угарным газом в мотеле отравились более 40 человек

В мотеле в канадском Виннипеге 46 человек госпитализированы из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал CNN.

Согласно информации местной пожарной службы, всего из мотеля Super 8 спасатели эвакуировали 52 человека.

"Сегодняшний инцидент в отеле Виннипег не был утечкой газа. Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится путем неполного сгорания, вентиляции газовых плит, котлов отопления, печей, газовых водонагревателей и сушек для одежды", - уточняют канадские специалисты провинции Манитоба.

Напомним, в селе Нелипино Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси был поврежден жилой дом, а также травмированы два человека. В результате взрыва владельцу дома диагностировали ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35% тела, а его двухлетний внук получил ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

Как сообщало РБК-Украина, три человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты в многоквартирном жилом доме на окраине столицы Грузии. Инцидент произошел в поселении Варкетили, взрыв прогремел в полночь. Пострадавшие были госпитализированы в различные клиники города.